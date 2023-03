João Pedrosa e Hugo Campos ficam pelo caminho no Beach Pro Tour La Paz

A dupla portuguesa de voleibol de praia composta por João Pedrosa e Hugo Campos ficou este sábado pelo caminho no Beach Pro Tour de La Paz, no México, perdendo o segundo jogo na 'poule' D.

Depois da derrota de sexta-feira com os espanhóis Pablo Herrera e Adrián Gavina (21-18 e 21-19), os lusos cederam já hoje ante os norte-americanos Trevor Crabb e Theodore Brunner, por duplo 21-16.

Numa 'poule' que incluía também os neerlandeses Stefan Boermans e Yorick de Groot, que tinham batido os norte-americanos na primeira jornada e se apuraram, os portugueses acabaram em quartos e foram, por isso, eliminados à entrada do 'main round', a que chegaram após superarem a qualificação.

Os campeões mundiais universitários prosseguem a demanda pela subida no ranking mundial, com vista a Paris2024, no Challenge de Itapema, no Brasil, entre 6 e 9 de abril.