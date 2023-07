João Pedrosa e Hugo Campos na final da etapa de Edmonton do circuito mundial de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa formada por João Pedrosa e Hugo Campos apurou-se este domingo para a final da etapa de Edmonton, no Canadá, relativa ao circuito mundial de voleibol de praia, ao vencer os brasileiros Pedro Solberg e Guto.

No court central do Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, os campeões nacionais em título até começaram por perder o primeiro parcial, por 21-18, contudo, a reação não poderia ter sido melhor, já que deram a volta ao marcador com dois sets vitoriosos (21-17 e 15-11).

Na segunda-feira, João Pedrosa e Hugo Campos vão discutir o título contra o vencedor da outra meia-final, entre a dupla italiana Cottafava/Nicolai e a norueguesa Mol/Berntsen.