João Pedrosa e Hugo Campos nos 'oitavos' do Beach Pro Tour de Nuvali

Os portugueses João Pedrosa e Hugo Campos garantiram esta sexta-feira a presença na próxima fase do Beach Pro Tour de Nuvali, ao vencerem os dois encontros na fase de grupos da prova do circuito de voleibol de praia nas Filipinas.

No primeiro encontro do Grupo E, a dupla luso derrotou os canadianos Daniel Dearing e Samuel Schachter, por 2-1, com os parciais de 14-21, 22-20 e 15-13.

Os ingleses Javier Bello e Joaquin Bello foram os segundos oponentes da equipa lusa, que acabou por triunfar por 26-24 e 21-18 e assim garantiu a presença nos oitavos de final.