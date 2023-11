João Pedrosa e Hugo Campos nos 'oitavos' do Challenge Chiang Mai de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por João Pedrosa e Hugo Campos qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Challenge de Chiang Mai, na Tailândia, ao vencer o Grupo C do quadro principal.

João Pedrosa e Hugo Campos, bicampeões nacionais, venceram no primeiro jogo os norte-americanos Miles Evans e Chase Budinger, por 2-0, com os parciais de 21-18 e 21-17, dupla que recentemente venceu o Challenge de Haikou, na China.

No segundo encontro, para definir a primeira posição do Grupo C, João Pedrosa e Hugo Campos venceram os estónios Kusti Molvak e Mart Tiisaar, por 2-1, pelos parciais de 20-22, 21-16 e 15-11, avançando invictos para os oitavos de final.

A dupla portuguesa, que aspira a uma participação olímpica em Paris'2024, volta a competir no sábado, disputando os oitavos de final da etapa tailandesa do circuito mundial de voleibol de praia, a decorrer até domingo.

O passo seguinte na conquista de pontos rumo a Paris2024 será dado no Beach Pro Tour de Nuvali, etapa do circuito mundial que se realiza nas Filipinas, de 30 de novembro a 03 de dezembro.