João Pedrosa e Hugo Campos nos oitavos do Challenge de Goa de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Challenge de Goa, vencendo o Grupo F do quadro principal do torneio indiano.

João Pedrosa e Hugo Campos superaram os suíços Marco Krattiger e Florian Breer na jornada inaugural, por 2-0, pelos parciais de 21-17 e 21-15, e somaram novo triunfo frente aos norte-americanos Chaim Schalk e Tri Bourne, por desistência.

"É a primeira vez que passamos em melhor primeiro. Já estamos nos oitavos de final do torneio e agora é aproveitar a oportunidade e sonhar com um resultado melhor. Vamos dar o nosso melhor para que isso aconteça", disse João Pedrosa.

Os norte-americanos Chaim Schalk e Tri Bourne tinham vencido no primeiro jogo do grupo os indianos Rama Krishna Dhawaskar e Prhalad Dhawaskar, por 2-0, com os parciais de 21-11 e 21-18.

O Challenge de Goa, a decorrer até domingo, é a primeira etapa do Circuito Mundial em que os bicampeões nacionais competem depois da participação no Campeonato do Mundo, em Tlaxcala, no México, e no qual terminaram em 33.º.

O facto de a dupla portuguesa terminar o grupo na primeira posição garante não só o apuramento direto para os oitavos de final, mas também assegura uma posição mais favorável para poder discutir o acesso aos quartos de final.