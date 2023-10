João Pedrosa e Hugo Campos terminam em 9.º o Challenge de Goa de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos terminou este sábado no 9.º lugar o Challenge de Goa, na Índia, ao perder nos oitavos de final com os australianos Thomas Hodges e Zachery Schubert.

João Pedrosa e Hugo Campos, que no Campeonato do Mundo disputado no início do mês em Tlaxacala, no México, já tinham perdido com os australianos, voltaram a sair derrotados por 2-0, num jogo equilibrado, com os parciais de 21-19 e 21-18.

Na sexta-feira, Pedrosa e Campos garantiram o apuramento direto para os oitavos de final com o triunfo no Grupo F, com vitórias frente aos suíços Marco Krattiger e Florian Breer, por 2-0, e aos norte-americanos Chaim Schalk e Tri Bourne, por desistência.

A próxima paragem para a dupla bicampeã nacional será na China, mais precisamente em Haikou, capital da ilha Hainan, onde será disputado um torneio de categoria 'challenge' pontuável para o circuito mundial, de 02 a 05 de novembro.