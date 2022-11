João Pedrosa/Hugo Campos seguem para os quartos-de-final de voleibol de praia na Austrália

A dupla portuguesa de voleibol de praia composta por João Pedrosa e Hugo Campos apurou-se esta sexta-feira para os quartos de final do Beach Pro Tour Challenge de Torquay, Austrália, com três triunfos consecutivos após derrota inicial no grupo C.



Os jovens lusos impuseram-se aos australianos James Takken e Solomon Bushby por 2-1, com os parciais de 15-21, 21-18 e 15-8, e aos tailandeses Pithak Tipjan e Poravid Taovato por 2-0, com 21-13 e 21-19.

No primeiro desafio, haviam perdido por 2-1 frente aos israelitas Eylon Elazar e Netanel Ohan, por 16-21, 22-20 e 6-15.

Este conjunto de resultados apurou-os para os oitavos de final, nos quais afastaram os espanhóis Javier Huerta e Alejandro Huerta, por 2-1, nomeadamente por 20-22, 21-16 e 15-12.

Agora, nos 'quartos', que vão decorrer na próxima madrugada, João e Hugo vão encontrar os australianos Izac Carracher e Mark Nicolaidis.