Jogadora turca revela ameaças nas redes sociais: «Vou seguir o teu carro e atirar-te ácido à cara»

Hande Baladin, uma das principais figuras do voleibol na Turquia, apresentou queixa às autoridades desse país depois de ter sido ameaçada por um homem nas redes sociais.Segundo revelou a mesma em declarações ao 'Daily Sabah', o homem, que se apresenta com o nome Mustafa, também já tentou invadir as instalações do Eczacibasi, clube onde Baladin atua."Não me sinto segura. Ele envia-me mensagens sistematicamente, tenho medo", referiu Baladin à mesma fonte, antes de revelar algumas das ameaças que tem recebido. "Vou seguir o teu carro e atirar-te ácido à cara. Não morro sem antes me vingar", pode ler-se na publicação.Refira-se que Hande Baladin, de 25 anos, representa o Eczacibasi desde a temporada 2019/20.