Jogo de voleibol nos Estados Unidos bate recorde de assistência num evento desportivo feminino

Um jogo de voleibol universitário entre as equipas femininas de Huskers e Omaha, no Nebraska, bateu na noite desta quarta-feira o recorde de assistência para um evento desportivo no feminino, com mais de 92 mil pessoas nas bancadas.

Ao todo, 92.003 pessoas foram registadas na assistência do Memorial Stadium na Universidade do Nebraska, nos Estados Unidos, num jogo de voleibol ao ar livre que as Huskers venceram por 25-14, 25-14 e 25-13.

Estes números deixam por terra os 91.648 que assistiram ao vivo ao Barcelona-Wolfsburgo de 22 de abril de 2022, a contar para a Liga dos Campeões feminina de futebol.

O anterior recorde para um jogo do campeonato universitário de voleibol nos Estados Unidos era de 18.755, registado em 2021, e o anterior recorde de um evento norte-americano no feminino era de 1999, quando 90.185 pessoas assistiram à final do Mundial feminino de futebol, entre Estados Unidos e China em Pasadena, Califórnia.