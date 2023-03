Jogo três das meias-finais entre Fonte do Bastardo e Sporting disputa-se dia 5 de abril

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) ainda não se pronunciou sobre o facto de o Sporting ter-se recusado a disputar o terceiro jogo das meias-finais do playoff nos Açores diante da Fonte do Bastardo, mas o processo já transitou de sumário para a alçada disciplinar. Quer isto dizer que o Sporting pode vir ainda a ser penalizado.Mas enquanto não houver uma decisão, a direção da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e atendendo à urgência em que o calendário seja cumprido decidiu remarcar as datas dos jogos em falta entre as duas equipas, inclusive o terceiro jogo, estando este agendado para o dia 5 de abril, na Ilha Terceira, às 21h00, passando o jogo quatro para o dia 8 de abril, no Pavilhão João Rocha, e a havendo a necessidade de um quinto, este será no dia 12 de abril, de novo nos Açores.Recorde-se que a eliminatória está empatada a 1-1, depois de o Sporting ter vencido o primeiro jogo em casa e respondido a equipa insular com vitória também no seu reduto no segundo encontro.A direção da FPV refere ainda em comunicado que os jogos desta meia-final só serão homologados "após a decisão que virer a ser proferida pelo Conselho de Disciplina da FPV no procedimento disciplinar em curso".