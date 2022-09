Karina Sobreira e Natasha Farinea renovam com o Benfica

Karina Sobreira e Natasha Farinea, centrais da equipa feminina de voleibol, renovaram esta quarta-feira contrato com o Benfica, conforme anunciou o clube da Luz."Fui bem recebida no Benfica desde que cheguei. Vou para a minha quarta época e é uma felicidade ver este longo caminho que está a ser percorrido. A cada passo vamos adquirindo a nossa identidade no campeonato. Estou muito feliz por estar aqui e por continuar a lutar pelo Benfica", sublinhou Karina Sobreira em declarações à BTV, onde destacou que pretende conquistar títulos pelas encarnadas.Chegada à equipa em janeiro de 2022, Natasha Farinea também estendeu a sua ligação ao clube e explicou as razões para continuar de águia ao peito."Quando vim para o Benfica foi a primeira vez que joguei fora do Brasil, mas senti-me bem recebida. O clube, os adeptos e as pessoas que aqui trabalham sempre me trataram muito bem e, como tal, quis continuar", reconheceu à BTV.A central brasileira lamentou que a equipa não tenha alcançado o objetivo a época passada mas admite que joga voleibol "para ser campeã e uma lutadora" e, por isso, há novos objetivos por cumprir.