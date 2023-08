Kevin Kobrine reforça Sporting e está encantado com Portugal: «Bom clima, pessoas simpáticas e boa cultura»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O voleibolista norte-americano Kevin Kobrine, de 23 anos, assinou pelo Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube leonino, um dia depois de também ter anunciado a chegada do venezuelano Chema Carrasco.

Kobrine chega aos leões proveniente do voleibol universitário norte-americano, nomeadamente dos University of Southern California Trojans.

"Esta é a minha primeira experiência como profissional e estou muito contente por estar aqui. Os dias que tenho passado em Portugal têm sido tremendamente bons: bom clima, pessoas simpáticas e uma boa cultura", disse o oposto, citado pelo clube no site oficial.

A época 2023/24 de voleibol arranca com o Benfica na condição de campeão nacional e vencedor da Taça, tendo a Supertaça sido ganha pela Fonte do Bastardo. O Sporting foi terceiro classificado do campeonato nacional.