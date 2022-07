Klára Vyklická reforça AJM/FC Porto

A central checa Klára Vyklická saiu do Rote Raben Vilsbiburg, do principal campeonato alemão, para se tornar a sétima contratação da AJM/FC Porto para 2022/23, oficializaram este sábado as bicampeãs nacionais de voleibol feminino.

"Sou uma pessoa otimista e espero poder partilhar com as minhas colegas a experiência que adquiri nos últimos anos. Tenho um espírito lutador e nunca desisto. Gosto de jogo rápido e, com a minha altura, só se for rápida no meu jogo é que irei garantir um lugar na equipa. Espero que se forme um coletivo muito forte e quero ajudar a equipa a atingir os objetivos", referiu a atleta, de 30 anos, através do site oficial dos dragões.

Klára Vyklická competiu durante as últimas três temporadas na 'Bundesliga', entre Rote Raben Vilsbiburg e Wiesbaden, após ter crescido na República Checa, onde teve uma dupla passagem pelo Královo Pole e também representou Olymp Praha e Fénix Brno.

O treinador Rui Moreira já tinha acolhido os reforços Victória Alves, Jurja Vlasic, Sofia Buande, Kyra Holt, Clarisse Peixoto e Tia Jimerson, enquanto Joana Resende, Renata Colombo, Aline Delsin, Janaína Vieira e Beatriz Moreira renovaram os seus contratos.