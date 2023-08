Leão renovado já treina

Com um plantel renovado, o Sporting iniciou ontem a nova temporada, com os habituais exames médicos e com o primeiro treino no João Rocha. O técnico João Coelho arrancou os trabalhos com um plantel com quatro jogadores que transitam da época passada (Tiago Pereira, Gil Meireles, Kelton Tavares e Tiago Barth), mais os cinco reforços já apresentados: Gonçalo Sousa (líbero), Kevin Kobrine (oposto), Chema Carrasco (distribuidor), Armando Velásquez (distribuidor) e Wagner Silva (oposto).

"A equipa ainda não está completa. Os atletas estão a revelar muita vontade em evoluir e apresentaram-se em muito boas condições. A integração das caras novas está a ser boa e acredito que com tempo, certamente vão enquadrar-se e adaptar-se muito bem", observou o treinador João Coelho, à Sporting TV.