Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Leão sofreu com velhos conhecidos Sporting bate Vitória na negra no arranque do Campeonato. Benfica derrotou o Leixões





RENHIDO. Leões celebram vitória suada em casa

• Foto: sporting cp