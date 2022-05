Leixões vence AJM/FC Porto e adia decisão do título de voleibol feminino

O Leixões venceu este domingo o AJM/FC Porto, por 3-0, no quarto jogo do playoff final do Campeonato Nacional de voleibol feminino e, por isso, o título será decidido num último encontro, no dia 8.

Depois de ter perdido os dois primeiros jogos, o primeiro em sua casa e o segundo já no Dragão Arena, as leixonenses venceram o terceiro embate, no recinto portista, e o quarto, hoje, de novo perante o seu público, igualando assim a final (2-2) e garantindo o direito a uma 'negra', no Dragão Arena.

A atacante brasileira Victória Pinto, do Leixões, foi a grande figura do encontro de hoje, tendo exibido um poder rematador que o AJM/FC Porto não logrou anular.

O encontro começou com o ambiente ao rubro e com o Leixões a servir e a fazer 1-0. Depois, resultado manteve-se equilibrado e o Leixões ganhou algum ascendente a partir do 5-4 e chegou aos 7-4

As leixonenses falharam seis serviços no set inaugural, mas Victória Pinto encarregou-se de disfarçar esses problemas somando pontos através com os seus remates fortes e colocados.

Num ambiente adverso, o AJM/FC Porto manteve-se sempre na luta pelo set e conseguiu até uma vantagem de dois pontos já parte final (19-21, 21-23 e 22-24), mas depois cometeu alguns erros e o Leixões saltou para a frente do marcador (25-24) e fechou o parcial a seu favor com um serviço direto de Maria Santos.

As leixonenses voltaram a entrar melhor no parcial seguinte e alcançaram um 6-1 favorável, o que levou o técnico portista a solicitar uma paragem. As melhorias do AJM/FC Porto foram mínimas porque o Leixões continuou forte no ataque, com Victória Pinto em bom plano, e o resultado chegou aos 18-11.

A defesa do Leixões também esteve a um nível alto, tendo-se evidenciado a pequena, mas aguerrida, libero Beatriz Basto, e o FC Porto não conseguiu impor o seu jogo e nada pôde fazer contra a inspiração e a determinação que as leixonenses empregaram do princípio ao fim,

O Leixões ganhou o segundo set por 25-19 e ganhou também uma confiança que se revelou decisiva no terceiro e último parcial, que dominou quase sempre. A equipa fez 3-0, mas o FC Porto reagiu, conseguiu discutir o resultado e durante algum tempo evitou que o adversário adquirisse uma vantagem pontual irrecuperável.

O marcador continuou equilibrado até aos 16-14 e 19-17, sempre com o Leixões no comando, até que Victória Pinto acabou com as veleidades portistas fazendo uso do seu remate poderoso e o resultado saltou para 19-15 e 22-18.

O FC Porto ainda encurtou distâncias (22-19), mas o Leixões não lhe deu hipótese e fechou o set (25-21) e o jogo (3-0), adiando por uma semana a atribuição do título nacional, que é do AJM/FC Porto.

Jogo realizado na Nave Ilídio Ramos do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Leixões - AJM/FC Porto, 3-0.

Parciais: 26-24, 25-19 e 25-21.

As equipas alinharam com:

- Leixões: Fabíola Gomes, Eliana Durão, Viviane Isidoro, Victória Pinto, Gabriela Coelho e Beatriz Basto (libero). Jogaram ainda: Maria Santos, Carina Moura, Juliana Antunes e Eugenia Nosach.

Treinador: Miguel Coelho.

- AJM/ FCPorto: Aline Delsin, Ana Gamboa, Janaina Vieira, Grasiele Souza,m Renatinha e Joana Resende (libero). Jogaram ainda: Adriani Joaquim, Ana Couto, Isis Fernanda Silva e Juliana Silva

Treinador: Carlos Carreño.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.