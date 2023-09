Leoas derrotadas na final da Taça Ibérica

A equipa feminina do Sporting perdeu este domingo a final da Taça Ibérica, em Viana do Castelo, frente ao CV Hidramar Gran Canaria, por 3-2.As leoas começaram por perder o primeiro set, por 31-29, reagindo de seguida e passando para a frente (25-19 e 25-17). Só que as espanholas empataram a partida (25-18) e foram mais eficazes no quinto e decisivo set (15-12).