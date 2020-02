Sporting bate Fonte do Bastardo

O Sporting bateu este sábado a Fonte do Bastardo, por 3-1, em partida a contar para a 22.ª jornada do campeonato nacional, numa partida disputado no Pavilhão do Casal Vistoso, uma vez que o Pavilhão João Rocha está ocupado com o duelo de andebol da Liga dos Campeões.





O Sporting começou a perder o primeiro set (21-25), operando depois a reviravolta no marcador, triunfando nos seguites parciais, por 25-20, 25-23 e 25-22.