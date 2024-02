Liderança em jogo no dérbi da Luz

Será que é esta sábado que o Sporting volta a vencer o Benfica? A última vitória dos leões diante das águias remonta ao dia 7 de março de 2021, quando venceu a final da Taça de Portugal.As águias têm pois dominado os duelos com os leões, veremos como fechará o dérbi de desta tarde na Luz (16h30), referente à sétima jornada da Série A do campeonato nacional. Será o segundo confronto entre as duas equipas esta temporada, depois de o Benfica ter ido ao Pavilhão João Rocha vencer por 3-1 ainda na primeira fase, que foi disputada a uma só volta.E em jogo neste dérbi não estará apenas o resultado, mas sim a liderança na Séria A, que apura os quatro primeiros para o playoff, com o primeiro classificado a ter a 'favor' o fator casa. O Benfica comanda a classificação com mais um ponto que o Sporting.