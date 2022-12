Liga dos Campeões: Benfica derrotado na Bélgica

O Benfica perdeu esta terça-feira com os belgas do Roeselare por 3-0, na 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.As águias, que procuram ainda o primeiro triunfo na Champions, foram batidas por 25-18, 25-22 e 25-16. Consulte aqui a ficha do jogo.O Benfica mantém o último lugar do grupo, com dois pontos, fruto das duas derrotas pela margem mínima (3-2).