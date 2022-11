O Benfica registou esta quarta-feira à noite a segunda derrota na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao perder na Luz com os belgas do Roeselare por 3-2, na segunda jornada da poule C.As águias começaram por vencer o primeiro set por 25-23, mas os belgas operaram a reviravolta nos parciais seguintes (26-24 e 25-23). A formação de Marcel Matz conseguiu empatar a partida (25-22) e levar o encontro para a 'negra', mas seria derrotada por 15-9.O Benfica soma agora dois pontos, um por cada derrota, pois águias, na primeira jornada, também perderam por 3-2, em Itália, com o Civitanova.Na próxima jornada, o Benfica defronta os franceses do Tours, que perderam esta quarta-feira na receção aos italianos por 3-1.