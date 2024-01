Liga dos Campeões: Benfica perde frente ao Berlin na Luz

O Benfica perdeu esta quarta-feira na receção aos alemães do Berlin Volley, na 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, por 3-1.As águias voltaram a dar boa réplica mas foi insuficiente para derrotar um poderoso rival, que começou forte (25-22 e 25-22), seguindo-se depois a reação dos encarnados (25-22). Contudo, no quarto set os alemães mostraram a sua experiência e fecharam a partida com um 26-24, depois do Benfica ter estado na liderança por 24-22.A formação liderada por Marcel Matz continua assim sem pontuar nesta edição da Champions, seguindo no último lugar do grupo.