Liga dos Campeões: Benfica soma o primeiro ponto mas perde na despedida

O Benfica perdeu esta quarta-feira na receção aos turcos do Halkbank, por 3-2, na sexta e última jornada do grupo C da Liga dos Campeões, terminando assim a sua participação na competição só com derrotas nesta edição da Champions.As águias entraram a perder na Luz, com o adversário a dominar o primeiro set por 25-21. Os encarnados reagiram e operaram a reviravolta no marcador, vencendo os dois parciais seguintes (25-19 e 25-18). Os turcos empataram depois a partida, ao ganharam o 4.º set por 25-18, levando assim o jogo para um 5.º e decisivo parcial, que viriam a triunfar por 15-13.O Benfica acaba a campanha europeia desta temporada no 4.º e último lugar do Grupo C, com 1 ponto, fruto da derrota desta quarta-feira na 'negra'.