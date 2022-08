Lila Durão é a mais recente reforço do voleibol do Benfica

A internacional portuguesa Lila Durão é reforço da equipa feminina da equipa feminina de voleibol do Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube encarnado."O Benfica é um clube pelo qual tenho um grande carinho desde criança. Além disso, é um clube com uma estrutura diferente em Portugal, grande, e é um privilégio para qualquer atleta pertencer a este projeto e a esta estrutura", afirmou a jogadora, de 25 anos, em declarações à BTV.A atleta, que chega do Leixões, onde jogou nas últimas duas temporadas, após passagens por Porto Vólei e Castêlo da Maia, falou ainda daquilo que se diz capaz de dar às águias. "Acredito que tudo o que aconteceu até agora me trouxe até aqui e espero que isto seja um grande momento na minha carreira. Quando vimos para um clube tão grande como o Benfica, as ambições são sempre as maiores. Além de querer e desejar que sejam momentos muito felizes e uma época muito feliz para todos, que seja um processo muito bom – a nível de voleibol –, para quem treina, para quem joga e para quem vê também. Claro que, se isso vier acompanhado de muitos títulos e muitos festejos, melhor", sublinhou a distribuidora.