Luz recebe novo duelo da decisão

A final do playoff do título nacional não podia estar mais equilibrada e emotiva, com Benfica e Fonte do Bastardo a voltarem a medir hoje forças no 3º jogo de decisão, depois dos dois primeiros duelos serem resolvidos apenas num 5º e decisivo set. Será que a história vai repetir-se hoje novamente na Luz?"As duas equipas estão com dificuldades em fazer pontos diretos, o ataque passar pelo bloqueio e defesa. Temos de melhorar, são duas equipas que se conhecem bem", disse Marcel Matz.Do lado açoriano, Nuno Abrantes já tinha dado a tática para a Fonte ter sucesso. "O bloco é uma das nossas armas e apostamos um pouco nisso, tal como nos serviços. Somos uma equipa coesa e humilde. Acreditamos que podemos ganhar qualquer duelo. Quando tivermos oportunidade de fechar os jogos não podemos desperdiçar", afirmou o treinador. Quem ganhar hoje, ficará a um triunfo do título!