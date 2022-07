Maia e Brenha só ganham

A dupla Miguel Maia/João Brenha está de regresso às areias e em três jogos, resultaram para já três vitórias no Solverd BV Legend e consequentemente o 1º lugar no Grupo A. Quer isto dizer que os ex-olímpicos, com 51 e 52 anos, respetivamente, estão apurados para as meias-finais, defrontando hoje a dupla italiana Grigolo/de Angeli, que ficou em segundo no Grupo B. Ontem, derrotaram no último jogo da fase de grupos, o duo francês Jodard/Huchard, por 2-0.

"Sensações espetaculares por voltar a jogar com o João depois de 16 anos, de voltar a jogar praia, em Espinho e com tantos colegas que deram a volta ao mundo connosco durante muitos anos. Amanhã [hoje] contamos com um estádio cheio para defrontar uma equipa boa que tem competido sempre", disse-nos Maia.