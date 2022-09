Marc Honoré termina ligação ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou este domingo que terminou a ligação com Marc Honoré. O internacional por Trinidade e Tobago chegou aos encarnados em 2011 e conquistou seis campeonatos, quatro Taças de Portugal e nove Supertaças de águia ao peito.No total foram 10 as épocas em que o jogador, de 38 anos, representou o Benfica - em 2015/16 regressou aos alemães do Friedrichshafen mas voltou à Luz na temporada seguinte - realizou mais de 320 jogos.