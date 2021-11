Marcel Martz: «Este formato do campeonato não serve para grande coisa»

O Benfica bateu o Sporting (3-1), esta quarta-feira, a contar para a sexta jornada da fase regular do campeonato nacional de voleibol. Depois do encontro, o treinador das águias Marcel Martz assumiu que rodou a equipa e deixou ainda duras críticas ao modelo da liga.Para o técnico, o formato não é o adequado, vincando que deveria haver menos equipas. "Este formato do campeonato não serve para grande coisa. Se perdêssemos hoje não aconteceria nada. Este é o campeonato mais competitivo que tive até agora. Mas o formato é que, na minha opinião, é desajustado. Deveria ter apenas 12 equipas".Sobre o jogo em si, admitiu que foi uma "estratégia" colocar "jogadores que não têm jogado tanto". "Os atletas mais jovens precisam de tempo. E mantiveram-se o jogo todo", frisou.Acerca do resultado e do desempenho apresentado, Marcel Martz frisou que o Benfica está a rodar "num esquema mais competitivo neste momento [na Liga dos Campeões] que o Sporting" e que isso ajudou a sua formação.