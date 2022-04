Marcel Matz: «A pausa vai quebrar um pouco o ritmo»

O Benfica vai ter de esperar, pelo menos duas semanas, para iniciar a final do playoff do título, tempo esse que pode ser superior, caso a outra meia-final chegue a um quinto jogo.E para uma equipa que decidiu o seu apuramento em três jogos, diante do Esmoriz, a pausa não vem na melhor altura."Vai ser um momento difícil de trabalhar no dia-a-dia. Os jogadores querem decidir o campeonato, a equipa está muito bem fisicamente, bem preparada e agora ficar a treinar, treinar...esperando para ver o que vai acontecer, quebra um pouco o ritmo. Vamos trabalhar internamente, mesmo sabendo que objetivo de jogar está longe, daqui a 15 dias e que pode até ser mais tempo", frisou ao treinador dos encarnados, Marcel Matz.Sobre o adversário que o Benfica vai defrontar na final, Fonte do Bastardo ou Sporting, o técnico brasileiro não revelou a preferência - "é equilibrado", disse -, mas não escondeu, ainda assim, onde prefere jogar. "A única diferença é que prefiro jogar num pavilhão maior [João Rocha], que não limita tanto o jogo como o dos Açores, que é baixinho, é essa a única diferença", vincou Marcl Matz.Já sobre a eliminatória ganha ao Esmoriz, selada esta tarde na Luz com vitória no terceiro jogo, o técnico brasileiro frisou que "não tinha muitas dúvidas" quanto a sua equipa resolver as meias-finais em três jogos, num playoff de cinco, "pela qualidade e maturidade" do plantel às suas ordens.Já Bruno Lima, treinador do Esmoriz, reconheceu haver ainda um grande fosso entre Benfica, Sporting e Fonte do Bastardo, de um lado, e as restantes equipas do outro."Penso que há ainda um fosso de investimento que depois se reflete nos resultados", começou por dizer. "Mas para o nosso contexto e nossa realidade, o Esmoriz fez um grande campeonato este ano, que é o seguimento da época brilhante, para mim, que já fizemos o ano passado, em que vencemos a Taça Federação".