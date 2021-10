Marcel Matz: «A presença do presidente Rui Costa no pavilhão foi muito boa»

Marcel Matz, treinador da equipa de voleibol do Benfica, elogiou a entrada forte dos seus jogadores no encontro da segunda mão da ronda 1 da fase de qualificação para a Liga dos Campeões, frente aos estónios do Bigbank Tartu, um encontro que terminou com um triunfo encarnado por 3-1.





"Este era um jogo que exigia muito de nós. Gostei da postura da equipa. Entrámos fortes. Colocámos o André Aleixo mais solto para pontuar. A estratégia resultou. Estamos a ganhar experiência na Liga dos Campeões. Temos alguns jogadores jovens, que têm um nível muito alto, mas a questão está em manter esse nível o jogo todo. Ainda não sei nada do adversário. Soube há pouco quem iríamos defrontar (os finlandeses do Valepa). Não sei o que é bom ou o que é ruim", começou por dizer.Em declarações no final da partida, o técnico brasileiro agradeceu ainda a presença do presidente do clube, Rui Costa, nas bancadas do Pavilhão da Luz.

"A presença do presidente Rui Costa no pavilhão foi muito boa. Estou aqui a cuidar da equipa de voleibol. Temos um piso novo, espero ter uma superestrutura para trabalhar. A minha missão é mais que só vencer. Temos de fazer muita força para a nossa modalidade andar", terminou.



Já Alar Rikberg, treinador do Bigbank Tartu, assume que a sua equipa perdeu a eliminatória logo no jogo da primeira mão. "Não perdemos o jogo hoje. Perdemos na primeira mão. Sabíamos que hoje precisávamos de um milagre para passar à fase seguinte. O Benfica joga bem defensivamente. É muito difícil marcar pontos ao Benfica. A grande diferença entre as duas equipas está na experiência. Só temos um jogador que já jogou na Liga dos Campeões. A nossa equipa é praticamente toda nova esta temporada. O Benfica tem a equipa que, na maioria, transitou da época passada. O Benfica poderá chegar à fase de grupos, mas o jogo na Finlândia vai ser muito difícil. Eles têm grandes jogadores, mas o Benfica tem fortes hipóteses".