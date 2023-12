Marcel Matz após derrota do Benfica na Champions de voleibol: «Não posso ficar descontente»

Apesar da derrota () frente ao Piacenza, Marcel Matz mostrou-se "feliz" com o trabalho dos seus jogadores. "Fiquei feliz com o trabalho da equipa. Enfrentou um grande adversário, muito importante no voleibol mundial. Não posso ficar descontente com o trabalho que foi feito. Houve ali uma ou outra oportunidade em que podíamos ter conquistado mais pontos, mas acontece. Agora, vamos seguir e continuar a trabalhar", disse o treinador do Benfica, após o duelo no Pavilhão da Luz, a contar para a 2.ª jornada do Grupo C.