Marcel Matz após triunfo sobre o Sastamala: «Temos condição para vencer esta equipa»

O Benfica arrancou com um triunfo (3-0) sobre o Sastamala, a 2.ª ronda da fase de qualificação para a Liga dos Campeões de voleibol.





Em declarações no final da partida, Marcel Matz, treinador das águias, assumiu que a sua equipa tem qualidade para ultrapassar o adversário e seguir em frente na prova."Estávamos preparados para um jogo mais resistente. Assustámo-nos por termos entrado muito fortes, eles apresentaram pouca resistência, e depois foram aproximando-se no resultado", começou por dizer o técnico brasileiro dos encarnados."Temos condição para vencer esta equipa. Estamos preparados para uma situação diferente. Se eles vierem com mais coração até será melhor para nós", continuou, elogiando ainda a entrada de Pablo no encontro. "Gostei da entrada do Pablo nos dois parciais. Vamos ver se se consegue sustentar mais nos jogos.""Vai ser uma viagem longa. Vai ser difícil chegar ao destino. Vamos sair de manhã e vamos chegar lá perto da meia-noite [para o jogo da segunda mão].""Eles têm um jogador canadiano, que está lesionado, e por isso rodaram pouco a equipa. Eles não tinham grandes opções. Mas é uma equipa que tem feito bons jogos", terminou.