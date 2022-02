Marcel Matz após vitória do Benfica: «O campeonato está mais equilibrado e isso é bom»

Classificação Classificação

No final da vitória do Benfica frente à Fonte do Bastardo, que deixa as águias na liderança da segunda fase do campeonato, o técnico Marcel Matz destacou o equilíbrio da partida."A análise é que o jogo nem foi assim tão bom. Melhorámos quando conseguimos fazer entrar o serviço, tirando a bola da mão do distribuidor. Aí tivemos sucesso. Tivemos o jogo controlado e podíamos ter terminado antes, mas não aproveitámos a vantagem no 4.º set e o jogo ficou apertado, como é normal com a Fonte do Bastardo, o Sporting, ou mesmo com o Esmoriz e o Leixões. O campeonato está mais equilibrado e isso é bom. Ficamos felizes pela vitória e vamos seguir na luta", analisou o treinador do Benfica no final da partida.