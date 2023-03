Marcel Matz: «Com o nível que apresentámos, sinto que venceríamos mesmo se o jogo fosse mais disputado»

O Benfica festejou pela 20ª vez na sua história a conquista da Taça de Portugal de voleibol , num cenário que, de forma natural, deixou Marcel Matz satisfeito. O técnico, de resto, deixou muitos elogios ao seu plantel após a vitória por 3-0 frente à Fonte do Bastardo."Com o nível que apresentámos, sinto que venceríamos mesmo se o jogo fosse mais disputado. Estivemos bem na partida, foram poucos os momentos em que oscilámos. Eles só tiveram uma passagem no marcador, com um serviço do Edson, e a vitória da nossa parte é merecida. Fico feliz por toda a equipa que trabalha muito, mas o Benfica tem investimento para tudo isso. Desde o primeiro ano que refiro que, se não tivéssemos todos estes títulos, eu não estaria mais aqui. Há muita pressão para trabalhar tanto para a equipa técnica como para os jogadores, mas nós estamos numa sequência boa. Nas horas decisivas a equipa joga bem e tem mais experiência do que a Fonte do Bastardo, por exemplo. É difícil ganhar ao Benfica, mas agora vamos entrar nas meias-finais do playoff do campeonato, contra uma equipa que vai arriscar tudo [Leixões]. No entanto, vamos lutar para ganhar e acredito que temos condições para passar à final e tentarmos ser campeões", referiu.