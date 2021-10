Marcel Matz destaca "grande jogo" na Supertaça: «Adeptos vibraram com o espetáculo que demos»

Marcel Matz conquistou este sábado a terceira Supertaça de voleibol pelo Benfica, que soma agora 10 títulos conquistados na prova. No final da partida contra o Sporting, que as águias venceram por 3-2, o treinador brasileiro destacou o grande espetáculo proporcionado por ambas as equipas em Santo Tirso e deixou também elogios ao adversário.





"O primeiro set foi muito bem jogado pelas duas equipas, que se reforçaram bem para esta época. Temos um grupo mais forte, com excelentes elementos, e as substituições que fizemos acabaram por trazer mais energia ao nosso jogo. Creio que as duas equipas estão bem apetrechadas, com soluções. Estamos a trabalhar bem e o Sporting também está a fazer um bom trabalho, pelo que os jogos entre as duas equipas vão ser sempre assim", começou por referir o técnico das águias, na análise ao encontro."Foi um grande jogo e os adeptos vibraram com o espetáculo que demos… e vai ser sempre assim porque as duas equipas estão montadas para vencer", acrescentou Marcel Matz.O capitão do Benfica, Hugo Gaspar, partilhou as ideias do treinador na análise à partida e relativamente ao que se pode esperar da temporada. "As duas equipas reforçaram-se bem e isso notou-se neste jogo: foi um grande espetáculo e creio que foi dado um bom mote para o resto da época. Vai ser difícil, mas o que interessa é que o primeiro troféu é nosso!", disse o jogador de 39 anos.