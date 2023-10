Marcel Matz e a conquista da Supertaça: «É bom começar a ganhar, mas vai ser uma época desafiadora»

Marcel Matz não está preocupado com a qualidade da sua equipa do Benfica e quer continuar a vencer, depois desta Supertaça, recuperada à Fonte do Bastardo, a 11ª do clube encarnado."Esta equipa do Benfica é boa, está adaptada, tem uma base que se conhece há muito tempo e exibe um potencial de serviço muito alto. A nossa proposta era justamente essa: agredir no serviço e, quando as coisas não corriam tão bem, rodar logo a bola e voltar a agredir. E funcionou. Houve uma má sequência no terceiro set, mas, com uma margem grande, não foi determinante para o deixar em risco.No entanto, o treinador brasileiro não esconde que o futuro no campeonato português não será tão fácil. "É bom começar a ganhar, mas vai ser uma época desafiadora, com boas equipas e uma nova situação em que descem mais clubes no campeonato. Toda a parte intermediária da tabela se reforçou e acho que temos um bom desafio pela frente", disse, apesar de relembrar que "a equipa jogou bem".Nesse sentido, o técnico, que vai para a sexta época no comando das águias, não valoriza demasiado o troféu ganho hoje, em Santo Tirso, e pretende continuar as vitórias."Foi mais uma Supertaça. Obviamente, é importante ganhar. Em todas as provas oficiais, o Benfica possui uma equipa montada para vencer, mas, independentemente do que tivesse acontecido hoje, temos de preparar o duelo de sábado face ao Leixões. Temos de trabalhar, porque o processo ainda está a começar", enfatizou, já sobre o próximo encontro do Benfica diante dos matosinhenses.: J.A.