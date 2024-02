Marcel Matz e o dérbi Benfica-Sporting: «Bem jogado no sentido da emoção»

As declarações de Marcel Matz, treinador da equipa masculina de voleibol do Benfica, após o triunfo na 'negra' () sobre o Sporting na 7.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional."Fator Luz? Com a equipa na quadra e as bancadas a fazer o seu papel, eu tento ficar um pouco neutro, para não passar do ponto. Os jogadores tentam manter a cabeça lá em cima e muita concentração, além de colocar energia e vibração. Foi um jogo bem jogado no sentido da emoção", começou por dizer o técnico dos encarnados, comentando já os próximos jogos que águias e leões terão pela frente: "Amanhã (domingo) voltamos a jogar, contra o Vitória de Guimarães. O início foi contra o Vitória, fora, no início do ano, e amanhã recebemos o Vitória no início da segunda volta, e o Sporting vai jogar contra o Leixões, que hoje também venceu o seu jogo por 3-2, em Viana do Castelo. Terá uma viagem mais curta, mas amanhã a qualidade deve cair, aumenta também o risco de lesões".