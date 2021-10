Marcel Matz e o duelo com o Sporting: «Espero um jogo difícil»

Depois do encontro europeu a meio da semana, o Benfica continua em alta rotação e recebe já neste sábado do Sporting, num dérbi sempre especial na Luz. O técnico Marcel Matz compreende a questão física dos seus atletas mas garante que o grupo está pronto.





"Não posso dizer que não estamos a 100 por cento. Estamos com o grupo todo completo, há o desgaste natural da partida, mas tenho treze jogadores à minha disposição. O Marc Honoré está fora em função da lesão dele, vamos ficar algum tempo sem contar com ele, mas os outros estão a 100 por cento, diante da realidade de termos ido à Finlândia a meio da semana e agora termos o jogo com o Sporting", sublinhou o técnico das águias, ao site do clube."É um jogo importante e que toda a gente gosta de jogar. Tenho a certeza de que a participação europeia não vai ter nenhum tipo de relação com este jogo. Espero um jogo difícil, o Sporting está com uma boa equipa, vai em busca dos títulos, tal como nós e, por isso, espero um jogo intenso entre os dois maiores investimentos do voleibol em Portugal", destacou.O encontro na Luz disputa-se este sábado, às 20h30, a contar para 6ª jornada do campeonato nacional.