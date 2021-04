Marcel Matz e o título do Benfica: «Sou um treinador feliz»

Chegou à Luz há quatro época e para vencer. Marcel Matz só não conquistou pelo Benfica a Taça de Portugal deste ano, perdida para o Sporting.





"Foi uma época bem complicada para todos, difícil de conter, dinâmica diferente sem adeptos, com muitas emoções positivas e negativas. Temos também de valorizar o trabalho da Fonte do Bastardo", frisou o técnico brasileiro em declarações à BTV."Vivo o desporto, em especial o voleibol, estou com quase 20 anos de carreira Sou um treinador feliz, faço o que quero de forma exclusiva, o Benfica também me dá essas condições", sublinhou ainda o treinador dos encarnados.André Lopes, um dos jogadores mais em foco no playoff final, não escondeu mesmo as lágrimas quando comentou a conquista do título. "Por tudo o que vivemos neste último ano, este título é ainda mais especial. Passámos por muito nestes últimos tempos. Os adeptos sempre nos apoiaram nas redes sociais e também uma palavra para as nossas familias".