Marcel Matz: «Este segundo jogo não dá para preparar, não é bom para nós»

Marcel Matz, treinador do Benfica, analisou a vitória sobre o Sporting no dérbi (1-3) disputado no Pavilhão João Rocha, a contar para a 12ª jornada da fase regular."Jogámos bem. Todos os jogadores são muito completos e bons tecnicamente, mas têm algum tipo de potencial que se sobressai. Fiquei satisfeito. Jogaram bem ontem [sábado], não sobrecarregámos fisicamente as equipas e conseguimos ter dois resultados positivos numa jornada dupla", disse após o final do encontro, abordando o facto de o jogo surgir após um no dia anterior."Não gosto [de jornadas duplas] no campeonato, acho que isso atrapalha. Este segundo jogo não dá para preparar, não é bom para nós. Feliz pela vitória da equipa nos dois jogos", explicou o técnico brasileiro."Vai ser muito equilibrada. Há cinco ou seis equipas que estão a jogar muito bem. Está a ser um dos melhores campeonatos que já houve em Portugal em termos de equilíbrio. Isso é bom para todos. Vai ser uma segunda e terceira voltas, digamos assim, muito interessantes e boas para o voleibol".