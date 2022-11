Marcel Matz: «Falta consistência num nível alto, o melhor nível de voleibol do Mundo»

Marcel Matz, treinador de voleibol do Benfica, analisou a derrota caseira na Liga dos Campeões diante do Tours (1-3) e garantiu que "falta consistência" aos encarnados."Nós sabemos que é difícil. Falta consistência num nível alto, o melhor nível de voleibol do Mundo. Não vale a pena entrar em detalhes do que isso pode gerar e o que falta para darmos esse passo em frente, mas o Tours é uma equipa que hoje está a disputar uma liga muito forte, uma das quatro melhores do mundo, e joga a este nível semana a semana", frisou, depois de nova derrota numa competição onde as águias ainda não venceram nesta temporada."O nosso caminho é jogar bem o próximo jogo da Liga dos Campeões. Este é um nível muito difícil, muito alto. Nós não fazemos contas matemáticas, queremos jogar bem em todos os jogos", afirmou Matz.