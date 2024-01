Marcel Matz: «Feliz pelo ponto que marcámos, para não sairmos de uma prova europeia sem qualquer ponto»

Apesar da nova derrota sofrida, Marcel Matz mostrou-se "feliz" pelo ponto que o Benfica conquistou esta quarta-feira na derrota () com o Halkbank na 6.ª e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões em voleibol.

"Foi um jogo com um nível extremamente alto. Em alguns momentos, algumas equipas, jogam com um pouco mais de controlo. A equipa favorita entra com a expectativa das coisas acontecerem facilmente. E aí, quem não é favorito, tem de tirar proveito disso. Conseguimos criar uma boa dinâmica durante algum tempo. Principalmente no terceiro 'set'. Eles estavam a correr atrás do resultado e não estavam a conseguir pontuar. Jogámos no limite para as coisas darem certo. O quarto parcial começou mal. O Halkbank reentrou no jogo e a nossa expectativa caiu. A nossa parte mental tinha de ser mais forte para conseguir suportar. O 'tie-break' foi bem jogado. Lutámos até ao final. Houve vários jogadores que mostraram uma qualidade individual muito forte. Na última bola perdemos", começou por dizer o técnico das águias, em declarações no final da partida.





Ainda assim, Marcel Matz sublinha o "balanço positivo". "O balanço do jogo é positivo. Fico feliz pelo ponto que conseguimos marcar, para não sair de uma prova europeia sem qualquer ponto. Parabéns pela equipa que lutou até ao final, que procurou este ponto. Agora vamos continuar a trabalhar para sermos campeões nacionais e procurar nova vaga na Liga dos Campeões da próxima época. Nas competições internas estamos muito bem. Sabemos que muita coisa ainda pode acontecer. Mas temos vários planos e mais tempo para trabalhar durante a semana", terminou