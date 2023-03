Marcel Matz: «Fizemos alguns ajustes nas bolas altas e conseguimos parar o Sporting»

Foi com um triunfo tranquilo sobre o Sporting (3-0) que o Benfica carimbou o bilhete para a final da Taça de Portugal de voleibol. No final do encontro, Marcel Matz era, de forma natural, um treinador agradado com a exibição dos seus jogadores.

"A concentração neste tipo de jogos é máxima, não dá para entrar mole nem para brincar porque a equipa adversária tem qualidade. No jogo da 2ª volta [com o Sporting, para o campeonato] tínhamos estado mal no bloco e precisávamos de melhorar. Fizemos alguns ajustes nas bolas altas e conseguimos parar o Sporting. Jogámos melhor e merecemos passar, agora é esperar pela segunda meia-final. Temos de ver como se vai resolver a situação da Fonte do Bastardo, que teve dificuldades em viajar para cá. Espero que consigamos dar sequência dentro de alguma normalidade, isto numa situação que já não é normal. Temos consciência que temos de fazer o nosso melhor", começou por referir, deixando depois elogios à gestão emocional da sua equipa: "A equipa é muito experiente e nós fazemos um trabalho de análise em relação às sequências de serviço. Assim sendo, às vezes espero um pouco para pedir o time-out e tentamos trabalhar no erro do adversário. A equipa tem capacidade para resolver todas as situações dentro da quadra, basta fazer ajustes e fazer uma outra chamada em termos de concentração e determinação. Eles sabem cobrar-se a si mesmos e competir entre eles para fazerem o melhor para a equipa. Os nossos jogadores têm uma capacidade de entendimento do jogo muito grande".

O técnico encarnado concluiu vincando que só agora vai começar a pensar na final. "O Benfica tenta sempre jogar. Perdemos há pouco na Fonte do Bastardo, mas demos ritmo aos jogadores que vinham jogando menos. A Fonte do Bastardo e o Castêlo da Maia têm capacidade para fazer bons jogos e nós trabalhámos a semana toda a pensar na meia-final. Agora temos de nos organizar, a parte boa é que hoje só jogámos três sets e isso não sobrecarrega tanto fisicamente. Se for com a Fonte do Bastardo temos o estudo de termos jogado com eles na semana passada, se for o Castêlo da Maia temos de estudar melhor os dados", rematou.