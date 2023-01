Marcel Matz: «Lutámos para terminar com uma boa imagem»

No rescaldo da derrota em Tou r, no fecho da Liga dos Campeões, o técnico do Benfica fez a análise ao jogo bem como à participação da equipa na maior prova de clubes europeia."Dentro do que é o nosso projeto, a avaliação, jogando a este nível, tem de ser positiva. Claro que queremos ganhar sempre, chegar ao fim dos sets com mais possibilidades de ganhar, algo que hoje só aconteceu no primeiro set, mas a opção foi dar oportunidade a jogadores que têm jogado menos. Jogaram bem no primeiro set, porém o Tours VB joga bem em casa, ataca bem, tem bloqueadores altos e serviu muito bem no segundo. Mereceram a vitória", começou por referir Marcel Matz, em declarações ao site do clube."Lutámos para terminar com uma boa imagem. Estou orgulhoso dos jogadores e agradecido ao Clube por nos proporcionar este tipo de competição, mesmo sabendo que é a mais difícil no mundo do voleibol. Estamos fortes para o Campeonato Nacional e Taça de Portugal."