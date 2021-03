Marcel Matz: «Não podíamos perder três vezes com o mesmo adversário»

À terceira foi mesmo de vez para o Benfica. Depois de dois desaires frente à Fonte do Bastardo, os encarnados superiorizaram-se à equipa açoriana e avançaram para a final da Taça de Portugal. No fim do encontro, Marcel Matz vincou a importância do triunfo.





"Este era um jogo chave, olhando para o campeonato temos o playoff pela frente e vamos jogar contra a Fonte do Bastardo na final se passarmos a meia-final. No Benfica ninguém é inexperiente ao ponto de pensar que uma derrota aqui não nos ia prejudicar mais à frente. Queríamos ganhar para chegar à final, mas sabíamos que não podíamos perder três vezes contra o mesmo adversário", realçou.Dando ênfase à forma como a sua equipa conseguiu vencer o primeiro set e elogiando a qualidade dos seus jogadores, o técnico perspetivou ainda o encontro com o Sporting: "Já temos o estudo feito, os jogos importantes do Sporting não foram feitos aqui. Só temos de ajustar as peças, descansar e amanhã ser fortes. Temos de suar a camisola".