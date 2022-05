Marcel Matz: «Não sei se é a melhor temporada da história do Benfica, mas talvez seja»

Marcel Matz falou sobre o tricampeonato do Benfica confirmado este sábado, diante do Sporting"O objetivo sempre foi vencer. Não sei se é a melhor temporada da história do Benfica, mas talvez seja. Foi incrível, correu tudo bem. Este grupo é muito competitivo, eu sei que eles vão sempre querer mais e vão querer continuar a ganhar e isso é importante. Ganhar não é tudo, mas é muito importante. O nosso trabalho não é só ganhar, temos de ser exemplo, o nosso trabalho é muito mais do que ganhar. Temos miúdos a ver os jogos, temos de ser um exemplo para eles", reiterou em declarações à Sport TV, relevando a importância do apoio das bancadas."Os adeptos são sensacionais, estão a aprender mais sobre voleibol e isso deixa-me muito contente. Tiram o conforto aos jogadores, é ótimo para os desafiar e elevar a qualidade", afirmou.