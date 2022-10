Marcel Matz: «O Benfica consegue jogar muito mais do que mostrou»

O Benfica entrou na temporada 2022/23 de voleibol com uma derrota na Supertaça frente à Fonte do Bastardo, num cenário que, de forma natural, deixou o treinador Marcel Matz insatisfeito."O adversário jogou bem e dou-lhes os parabéns pelo jogo que fizeram. Causaram-nos dificuldades e foram melhores do que nós em alguns aspetos, foi isso que fez a diferença. O Benfica consegue jogar muito mais do que mostrou hoje. Não quero tirar o mérito da Fonte do Bastardo, um adversário que vem fazendo um trabalho sério e que tem uma equipa nova. Não conhecíamos alguns jogadores deles, mas mereceram ganhar a Supertaça deste ano", referiu.Apesar disso, o técnico apontou já baterias para o próximo jogo: "Temos uma equipa boa e agora vamos pensar no jogo de terça-feira para a Liga dos Campões (com o Draisma, da Holanda). Temos de assumir a responsabilidade de melhorar como equipa e é isso que vamos fazer, para entramos fortes no campeonato e tentarmos ser campeões nacionais e ganhar a Taça de Portugal".