Marcel Matz pronto para a Champions: «É um jogo com possibilidades de vitória»

Depois do bom desempenho na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões em Itália, onde caiu por 3-2 frente ao favorito Lube Civitanova, o Benfica regressa esta quarta-feira à Champions, na receção aos belgas do Knack Roeselare (18h15), em duelo da 2.ª jornada do Grupo C."É um jogo com possibilidades de vitória, apesar da qualidade e experiência do adversário. É uma equipa que joga com velocidade e será extremamente difícil para nós. Eles vêm de uma derrota com o Tours [0-3], enquanto nós tivemos um jogo em Itália equilibrado [3-2]", sublinhou o técnico Marcel Matz, ao site das águias, na antevisão ao duelo frente à formação que conta, entre outros, com o oposto Pablo Sergio Koukartsev, olímpico pela Argentina: "Trata-se de uma equipa equilibrada, à semelhança da nossa. Têm muita tradição na Liga dos Campeões e teremos de jogar muito bem para vencer. O nosso serviço terá de ser forte para que o jogo possa cair para o nosso lado".Já Rapha, zona 4 das águias, traçou o plano. "A preparação é a mesma, porque a obrigação de ganhar é sempre a mesma, e a rotina da preparação é igual, independentemente de ser um adversário do campeonato ou de Champions", comentou.