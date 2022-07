Marcel Matz renova com Benfica

Marcel Matz, treinador de 42 anos da equipa voleibol do Benfica, renovou o vínculo com os encarnados, anunciou o clube da Luz no site oficial, sem revelar, no entanto, a duração do novo contrato.Em declarações à BTV, o técnico brasileiro afirmou que "é uma felicidade muito grande e um momento de responsabilidade", acrescentando que a renovação "permite mais tempo de trabalho para ter um planeamento a médio prazo e continuar a liderar uma equipa muito competente". Sempre com o objetivo de "continuar a ganhar títulos".Na última época, a equipa de voleibol masculino do Benfica venceu todas as competições internas, campeonato nacional, Taça de Portugal e Supertaça, e disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões."Queremos continuar a ganhar, temos um investimento compatível com os títulos em Portugal. Temos a nossa ambição na Liga dos Campeões, jogar contra as melhores equipas da Europa. Sabemos o que é isso. Temos esse desejo de crescer e enfrentar jogadores de nível elevado", disse ainda o treinador ao canal do clube.O brasileiro é um dos treinadores mais acarinhados pelos adeptos encarnados, com quem tenta "ser sempre cordial", procurando uma "relação direta", tanto pessoalmente como através das redes sociais.Marcel Matz chegou ao Benfica em 2018 e conquistou três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e quatro Supertaças.