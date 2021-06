Marcel Matz sobre Aaro Nikula: «Cumpre os requisitos do que precisamos»

O treinador do Benfica, Marcel Matz, mostrou-se satisfeito com a contratação do finlandês Aaro Nikula, para o arranque da temporada 2021/22. O jovem de 22 anos é o quarto reforço dos encarnados, depois das contratações de Bernardo Westermann, Pablo Natan e Lucas França.





O técnico das águias garante que o internacional pela Finlândia tem tudo aquilo que o clube procurava. "Traçámos alguns objetivos ao nível do perfil de um jogador. Tinha de ser jovem, alto, com possibilidade de crescimento e com algum protagonismo na carreira, apesar de jovem. Este jogador cumpre os requisitos do que precisamos. É um jogador que equilibra a equipa. Estamos a falar de um jogador bom no ataque e no bloco", caracterizou em declarações ao site oficial do Benfica.Marcel Matz explicou, ainda, como decorreu o processo de contratação do atleta e revelou que os objetivos em comum foram fator-chave para fechar contrato com o ex-VaLePa Sastamala Tampere. "Ele falou com o empresário, com o treinador da seleção finlandesa, com a família e considerou que o projeto do Benfica era interessante para poder crescer como jogador. Os nossos objetivos são comuns e ele vem para nos ajudar", finalizou.